Alpine 2017 : L'ultime sortie avant sa révélation

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

5 ans après l’annonce d’une future Alpine, les adeptes de la Berlinette commencent à s'impatienter. Et pour cause. Voilà près d’un mois que la marque les titille à coup de teasers en y révélant subtilement quelques détails inscrits sur la feuille de route du véhicule. Au programme ? Aérodynamisme, carrosserie en aluminium et sièges baquets.







Plus que quelques jours à attendre

Place cette-fois ci, à la sortie sur route comme en témoigne la photo. En effet, c’est dissimulée sous un camouflage que l’héritière de l’A110 s’est offerte une virée sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées. Une dernière sortie de nuit avant sa présentation officielle comme l’annonce la marque sur son compte twitter. Une levée de rideau qui, en plus de révéler les courbes du véhicule, y dévoilera le nom que le constructeur continue - soigneusement - d'en cultiver le secret. Cependant, les bruits de couloir voudraient que cette nouvelle recrue se nomme "A120"...





C’est au salon de Genève 2017 que la prochaine Alpine jouera les stars. Nul doute qu’il faudra moucher du coude pour s’en approcher de plus près.