Alpine : un futur SUV basé sur le Mercedes GLA ?

Par Tran HA

Ce nouveau modèle serait lancé à l'horizon 2020.

Une nouvelle collaboration avec Mercedes

La renaissance de la marque mythique est particulièrement attendue par les fans : pour preuve, les 1955 exemplaires de la nouvelle Alpine « Première Édition » ont déjà tous trouvé preneur en un temps record. Les premières livraisons de l'A120 n'auront lieu qu'à la fin 2017, mais Alpine ne compte pas s'arrêter en si bon chemin...

En effet, selon les dernières rumeurs, le Groupe Renault pourrait étendre son partenariat avec Mercedes-Benz pour offrir un SUV à la marque Alpine, qui reposerait sur la plateforme du Mercedes GLA.





Un SUV Premium à vocation sportive

Pour ne pas ternir la réputation du constructeur normand, il ne fait aucun doute que ce SUV aura un tempérament sportif. Il pourrait donc emprunter les motorisations les plus puissantes du Mercedes GLA, et notamment le vaillant 2,0 litres turbocompressé de 360 chevaux et 450 Nm de couple du Mercedes-AMG GLA 45, de quoi offrir des performances de premier ordre à cet hypothétique SUV compact d'Alpine.

Bien sûr, celui-ci aura une personnalité et un design intérieur propres, et ne sera pas qu'un simple GLA rebadgé. Si le projet se concrétise, nous devrions retrouver sur nos routes un SUV Alpine à l'horizon 2020...