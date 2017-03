Aston Martin prépare une supercar à moteur central !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Selon les dernières déclarations de son PDG, Aston Martin est en train de préparer sa première supercar à moteur central pour 2021, dans le but de concurrencer les McLaren 720S et Ferrari 488 GTB.

Un vent de fraîcheur souffle chez Aston Martin. Lors du Salon de Genève, la marque de Gaydon a présenté son premier modèle avec un moteur central : la Valkyrie. Et ce modèle marque le début d'une nouvelle ère chez le célèbre constructeur britannique.



De l'importance du moteur central

« La Valkyrie marque le début de la dynastie du moteur central chez Aston Martin », a déclaré Andy Palmer, le PDG de l'entreprise. Et il confirme qu'un nouveau modèle utilisant un moteur central va voir le jour : « Le projet est actuellement entre les mains de nos designers. La Valkyrie nous donne des idées pour ce nouveau modèle que nous souhaitons réaliser ».



Ce passage au moteur central est une nécessité pour Aston Martin. Jusqu'à présent, ses ventes sont confidentielles malgré une longue et riche histoire avec des modèles mythique. Ainsi, en 2016, seulement 3.700 Aston ont été vendues.



Or, dans l'histoire de l'automobile, ce sont les modèles à moteur central qui permettent d'asseoir la légende d'un constructeur et d'augmenter les ventes. Citons l'exemple de la Miura permettant à Lamborghini de devenir incontournable avec le lancement de ce modèle en 1966.

► Voir les photos de l'Aston Martin Valkyrie





Adrian Newey impliqué ?

D'après les premières informations, cette future Aston Martin sera produite à Gaydon, aux côtés des DB11 des Vantage et de la Vanquish dont un nouveau modèle est attendu pour 2018. Quant au premier SUV de la marque, le DBX, il arrivera en 2019 et sera produit dans la nouvelle usine d'Aston Martin, à Saint Athan, aux Pays de Galles avec les deux futures Lagonda.

Et il semblerait que ce futur bolide soit doté d'un V12 hybride et que l'ingénieur de Red Bull, Adrian Newey, participe à l'aventure. La Valkyrie est d'ailleurs le fruit d'une collaboration entre Aston Martin et Red Bull. Par ailleurs, Aston Martin vient de recruter Max Szwaj au poste de directeur technique en provenance de Ferrari. Il pourra ainsi apporter toutes ses connaissances sur le moteur central.



Cette nouvelle Aston Martin pourrait voir le jour en 2021 et viendra rivaliser avec les Ferrari 488 GTB, Lamborghini Huracan, McLaren 720S. Vivement 2021 !



[Aston Martin Valkyrie 2019 : n'appelez plus l'hypercar AM-RB 001]