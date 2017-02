Aston Martin : Une Vantage S à la sauce Red Bull !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le partenariat entre Aston Martin et Red Bull est prometteur. En attendant l'hypercar AM-RB 001, Aston Martin vient de dévoiler la Vantage S Red Bull Racing Editions. Alors quelles spnt les spécificités de cette édition spéciale par rapport au modèle standard. Automoto fait le point sur ce nouveau bolide ?

L'esprit Red Bull dans une Aston Martin !

Cette Vantage S édition spéciale Red Bull a été conçue par Q by Aston Martin, le département de personnalisation du constructeur anglais. La présence de Red Bull se manifeste tout d'abord avec la livrée de l'écurie autrichienne : « Mariana Blue ». Mais les futurs propriétaires pourront choisir d'autres couleurs comme le gris « Tungsten Silver » ou le bleu « Mariana Blue Satin ».

Coté design, Q by Aston Martin a doté la Vantage S d'un look plus agressif avec un splitter inspiré de la compétition, un nouveau diffuseur et une grille de calandre et des entrées d'air en fibre de carbone.



Dédicacée par Verstappen et Ricciardo !

A l'intérieur de la sportive britannique à la sauce autrichienne, on trouve des finitions en carbone et un volant recouvert d'Alcantara. Le logo du Red Bull Racing est imprimé sur les appuis-tête.

Sous le capot, on trouve, au choix, le V8 ou le V12 de la Vantage S allant de 436 à 573 chevaux ! Cerise sur le gâteau, il est possible de se faire dédicacer cette édition spéciale par les deux pilotes de l'écurie Red Bull : Daniel Ricciardo et Max Verstappen.



Selon le communiqué du constructeur, l'Aston Martin Vantage S Red Bull Racing Editions sera commercialisée à partir du deuxième trimestre de l'année 2017. Elle sera d'abord vendue en Australie, à l'occasion du premier Grand Prix de la saison qui se déroule à Melbourne. Quant à son prix, il n'a pas été dévoilé mais on peut supposer que cette édition spéciale sera plus chère que les modèles de base : à partir de 120 811 euros pour la V8 Vantage S et 184 643 euros pour la V12 Vantage S.



