Aston Martin Vanquish S Volante : les 600 chevaux au vent

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Aston Martin a dévoilé la version découvrable de la Vanquish S, la Volante. Et elle a tout pour être, assurément, le cabriolet le plus sexy de l’été.

Un cabriolet n’est peut-être pas très utile pour le moment, sauf si son look et ses performances ont de quoi vous réchauffer.





La découvrable parfaite ?

A coup sûr, les températures actuelles ne vous procurent pas réellement l’envie de rouler cheveux au vent. L’Aston Martin Vanquish S Volante, déclinaison découvrable, a peut-être tout ce qu’il faut pour vous faire changer d’avis. D’abord parce qu’elle reprend tous les codes esthétiques qui font la particularité de la marque : de belles lignes arrondies, un style racé et un aspect global ultra-élégant. Mais elle a aussi été agrémentée d’un bouclier avant et d’un diffuseur arrière en fibre de carbone.





600 chevaux

Mieux, elle reprend aussi toute la mécanique de la version coupée. Autrement dit, elle est animée par un V12 atmosphérique de 6.0L dont les sonorités procurent quelques frissons (même en été), et capable de développer 600 chevaux, soit 24 de plus que le modèle « classique ». Le tout est accompagné de la nouvelle admission d’air et d’une boîte automatique Touchtronic III à 8 rapports qui permettent d’obtenir des performances identiques à la variante de base.

Le 0 à 100km/h peut donc être débarrassé en 3,5 secondes, et les 320km/h peuvent être dépassés. A cette vitesse, le brushing risque d’en prendre un coup. La capote souple, rangée par un double bossage, pourra y remédier. Le prix, lui, risque d'être glaçant : il ne sera pas inférieur à 280.000 euros.