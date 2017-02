Audi RS3 restylée 2017 : 400 ch pour la compacte aux anneaux

Par Julien Marcos | Ecrit pour TF1 |

Audi nous réserve une belle surprise pour le Salon de Genève 2017, avec une RS3 revue et corrigée. Pas moins de 400 chevaux sous le capot de la sulfureuse compacte et une petite cure de jouvence bienvenue.

Pas question pour Audi de laisser à Mercedes et sa Classe A 45 AMG (381 ch) le temps de fanfaronner avec le titre de compacte la plus puissante du monde.

[Essai de l'Audi RS3 face à la Mercedes-AMG A45 en octobre 2015]





Un 5 cylindres vraiment costaud

Alors que la tendance actuelle est au downsizing, la firme aux anneaux reste fidèle aux grosses cylindrées. Sous le capot de son A3 restylée, on retrouve le gros 5 cylindres 2,5 litres turbo, dont la puissance a été portée à 400 ch et le couple à 480 Nm (de 1.700 à 5.850 tr/min).

Une prouesse rendue possible par un travail sur l’injection et par l’utilisation d’un nouveau carter en aluminium, plus léger de 26 kg ! Cette puissance généreuse est transmise aux quatre roues par l’intermédiaire d’une boîte à double embrayage S-Tronic à 7 rapports.



Les performances progressent sensiblement, avec un 0 à 100 km/h désormais expédié en 4,1 secondes (contre 4,3 s auparavant). C’est surtout mieux que la Mercedes A 45 AMG qui est donnée pour 4,2 s !

Nouveau regard

Si les évolutions esthétiques ne sautent pas aux yeux, un œil exercé remarquera toutefois l’apparition de nouvelles optiques en biseau, alors que le bouclier avant adopte une lame couleur aluminium. C’est à peu près tout à ce chapitre.

A bord, et à l’instar du reste de la gamme Audi A3 restylée, on note l’arrivée du Virtual Cockpit, d’une interface multimédia plus poussée, mais aussi d’un volant au garnissage cuir Alcantara spécifique à la version.





Présentée en avant-première au Salon de Genève (9 – 19 mars 2017), l’Audi RS3 restylée sera disponible à la commande dès le mois d’avril. A titre indicatif, le tarif pourrait débuter aux alentours de 60.000 euros (contre 57.900 euros pour l’actuelle).

