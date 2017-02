Audi : Un Q8 ultra-sportif pour Genève 2017

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Audi profiterait du salon de Genève 2017 pour présenter un bolide survitaminé. Et pour cause. Le constructeur allemand dévoilerait la version sportive de son Q8 Concept...

Audi a profité du salon de Détroit 2017 pour mettre sous les projecteurs son tout dernier projet : le Q8 Concept, un prototype très proche du futur Audi Q8. Mais il semblerait que la marque aux anneaux concocte une version survitaminée de son SUV "coupé". Répondant au nom d’Audi Q8 "RS", l’engin serait présenté à l’occasion du salon de Genève 2017, selon le site Autocar.





Une sportive de 600 ch

Badgé "RS", ce prochain cheval de course serait équipé d’un moteur V8 4 litres biturbo fort de 600 ch. Une puissance qui lui permettrait de venir titiller de plus près les allemandes BMW X6 M et Mercedes GLE Coupé 63 AMG. Les bruits de couloir soulignent que l’exercice du 0 à 100 km/h serait expédié en 5 secondes. Avec une boîte automatique à huit rapports, la puissance sera répartie aux quatre roues du SUV.

Esthétiquement parlant, ce "Q8 RS" adoptera un style plus agressif. Le constructeur profiterait de ce prototype pour y soumettre une calandre imposante alors jamais posée sur un modèle Audi. Pour donner dans le volume, le bouclier avant connaîtrait un nouveau coup de crayon afin d'accueillir des entrées d’air plus amples. Et comme tout est dans le regard, la marque allemande pourrait dessiner des blocs optiques plus fins mais biseautés. Pas de doute, l'attention des visiteurs sera chatouillée...

Rendez-vous donc au salon de Genève 2017 pour découvrir cet Audi Q8 sportif en “chair et en os”.