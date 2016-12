Bentley dévoile sa Continental GT V8 S Black Edition

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Bentley présente la Continental GT V8 S Black Edition, une édition spéciale jouant sur les contrastes entre le noir brillant et les accents colorés d'un kit carrosserie spécifique.

Une édition spéciale à réserver à ceux qui ne souhaitent pas passer inaperçu...





Des couleurs contrastantes pour la Continental GT V8 S

Bentley Motors présente une nouvelle version "Black Edition" de la Continental GT V8 S, disponible en coupé et en cabriolet. Alors que nous aurions pu nous attendre à une version toute de noire vêtue, il n'en n'est rien et Bentley a choisi de jouer sur les contrastes avec une finition noir brillant appliquée sur divers éléments de la carrosserie, contrastant avec un kit carrosserie disponible en quatre couleurs vives.

Les éléments peints en noir brillant sont : les entourages de vitres latérales, les inserts inférieurs de boucliers et de flancs, les poignées de porte, l'entourage des phares et de la calandre, ainsi que les jantes alliage de 21 pouces à sept rayons. Ils contrastent alors avec les éléments du kit carrosserie (comprenant spoiler avant, jupes latérales et diffuseur arrière) disponibles en quatre couleurs vives : "Beluga", "Red St James", "Hallmark" ou "Cyber ​​Yellow".









Un 4,0 litres V8 bi-turbo de 528 chevaux

Les clients peuvent également choisir entre des étriers de freins rouges ou noirs, et l'esprit de cette édition spéciale est complété par des phares et feux arrière teintés de noir. A l'intérieur, nous retrouvons des sièges spécifiques "GT Design Seats by Mulliner" ainsi que des inserts rappelant la couleur vive choisie parmi les quatre proposées sur le kit carrosserie extérieur.

Sous le capot, rien de nouveau à l'horizon : le V8 bi-turbo de 4,0 litres est toujours au rendez-vous, avec une puissance de 528 chevaux pour 680 Nm de couple, associé à une boîte automatique à huit rapports, le tout permettant un 0 à 100 km/h en 4,5 secondes pour une vitesse maximale de 309 km/h.

Les tarifs de cette Bentley Continental GT V8 S Black Edition n'ont pas été dévoilés, mais ils devraient être sans surprise supérieurs aux 197.500 euros demandés pour une Continental GT V8 S plus conventionnelle.