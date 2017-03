Des Bentley qui valent de l’or (et de l’argent) au Salon de Genève 2017

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

A quelques jours de l’ouverture du Salon de Genève 2017, Bentley a dégainé, via sa section Mulliner, une édition spéciale nommée Hallmark pour ses Mulsanne Speed et Extended Wheelbase. Avec beaucoup d’or. Et beaucoup d’argent.

Vous pensiez que Bentley avait déjà effleuré les limites du luxe ? Détrompez-vous. La marque de Crewe va encore les repousser en présentant une édition spéciale Hallmark by Mulliner pour les versions Speed et Extended Wheelbase de sa somptueuse berline Mulsanne. Elle sera exposée au grand public au Salon de Genève 2017, à partir du 9 mars prochain.









Le choix de l’or ou de l’argent



Et pour ajouter une forte dose d’opulence à son vaisseau amiral, rien de plus efficace que l’or ou de l’argent. Les heureux clients de la firme britannique pourront choisir l’un de ces deux métaux pour obtenir un modèle vraiment très, très exclusif. La série, limitée à seulement 50 exemplaires proposera notamment la fameuse mascotte en B ailé rétractable en argent fin ou en plaqué or de plusieurs carats. Rien que cela.

Chaque détail compte

Ces deux éléments, estampillés du poinçon Bentley et Mulliner, la division de personnalisation de la marque, recouvriront également certains éléments de carrosserie -disponible en peinture unie ou bi-ton-, des compartiments de rangements ou des placages. A l’intérieur, le constructeur a réutilisé ces substances précieuses pour les coutures et surpiqûres de l’habitacle, accompagnant ainsi un intérieur de cuirs. Et comme tous les détails ont été soignés, chaque véhicule portera une plaque éclairée portant le numéro de l’exemplaire de la voiture.