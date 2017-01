BMW i Inside Future : une sculpture-concept pour le CES 2017

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Avec le concept BMW i Inside Future, le constructeur bavarois dévoile à l'occasion du CES une sculpture dotée d'un intérieur futuriste et d'une interface de commande par hologramme.

BMW annonce l'évolution du design et de la technologie de ses futurs modèles...





Une oeuvre d'art 100% technologique

Le CES (Consumer Electronics Show) est le rendez-vous annuel des férus de nouvelles technologies. Les constructeurs automobiles profitent de cet événement pour dévoiler leurs dernières innovations en matière de technologie embarquée, de voitures autonomes et de services connectés.

BMW est également de la partie, et présente notamment un prototype de BMW Série 5 autonome doté d'un univers connecté, ainsi qu'un concept dénommé BMW i Inside Future.

► Voir le concept BMW i Inside Future du CES 2017 en photos officielles







À mi-chemin entre œuvre d'art et cockpit automobile, cette sculpture présente une vision très futuriste et épurée de l'habitacle automobile, grâce aux technologies d'affichage virtuel de la marque qui sont mises en contraste avec des plaisirs plus classiques, comme de confortables sièges, des panneaux en bois chaleureux, de la mousse végétale sur le plancher ainsi qu'une bibliothèque embarquant d'authentiques livres... De quoi se sentir comme chez soi !



Vers la fin des boutons et des interfaces tactiles ?

Ce concept pousse encore plus loin la technologie présentée l'an dernier au CES sur le concept BMW i Vision Future Interaction. Il met en avant le système HoloActive Touch, la dernière réalisation de BMW qui préfigure les technologies d'affichage et de contrôle des véhicules de demain, où les boutons conventionnels disparaîtront complètement.





En pratique, cette interface entre le véhicule et son conducteur affiche en hologramme 3D des commandes et informations au dessus de la console centrale (au lieu de les projeter sur le pare-brise comme sur les afficheurs tête haute d'aujourd'hui), le tout étant contrôlable avec les gestes de la main et des doigts, sans aucun contact avec l'interface.

Toutes les innovations BMW ainsi que celles de nombreux constructeurs auto sont à découvrir au salon CES de Las Vegas, dans le Nevada aux Etats-Unis, qui ouvre ses portes du 5 au 8 janvier 2017.