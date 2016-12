La BMW i8 restylée, avec plus d’autonomie et plus de puissance ?

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Selon BMW blog, la mise à jour de l’i8 devrait permettre à la supercar hybride de la firme allemande de bénéficier de quelques chevaux supplémentaires et d’une autonomie allongée.

Le traditionnel lifting de mi-carrière, attendu courant 2017 pour la BMW i8, va permettre une amélioration notable de ses performances. BMW Blog en a donné les détails.





15 chevaux de plus

La prochaine génération de la sportive de la marque à l’Hélice, annoncée à 750 chevaux, est encore loin, et un simple restylage esthétique de mi-parcours en 2017 n’aurait peut-être pas suffi à faire patienter tous ses potentiels clients. Du coup, il y avait fort à parier que le modèle hybride le plus puissant de la firme de Munich allait aussi progresser dans certains domaines majeurs. Le site BMW Blog l’a confirmé, et a annoncé que le constructeur allemand teste actuellement un couple bloc électrique – moteur essence optimisé sur certains de ses prototypes.

Tirée de la safety car de Formule E ?

La nouvelle version pourrait bénéficier d’un bonus de 15 chevaux supplémentaires pour porter le total à 377 chevaux. Comme pour sa petite sœur, la BMW i3, la révision des batteries devrait lui permettre de revoir considérablement son autonomie, actuellement comprise entre 500 et 600km, grâce à une amélioration tirée de l’i8 allouée comme voiture de sécurité en Formule E, qui utilise une batterie différente. Des modifications sur le châssis et sur les suspensions sont également attendues. La supercar hybride revue pour être présentée en même temps que sa future déclinaison«Spyder».