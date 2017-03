BMW lance une édition spéciale Magny-Cours pour la M4 et la S 1000 RR

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Le 9 mars 2017, le circuit de Magny-Cours et BMW France ont signé un partenariat pour une durée de trois ans renouvelables. Et pour fêter cette association, BMW lance une édition spéciale Magny-Cours sur quelques véhicules de sa gamme.



► Les BMW M4 & S 1000 RR Magny-Cours Edition en photos officielles



Pourquoi un tel partenariat ?

Le but de ce partenariat est de permettre à BMW d'organiser des événements clients à Magny-Cours. En contrepartie, BMW met treize véhicules à la disposition du circuit dont deux M4 Coupé safety cars, une M3 pour la direction de piste, un X5 M et un X6 M pour l'équipe médicale.



Afin de marquer le coup, BMW propose une série spéciale « Magny-Cours Edition » avec une BMW M4 Coupé, une moto BMW S 1000 RR et une montre de l'horloger français BRM aux couleurs de BMW-Magny-Cours.

Edition spéciale Magny-Cours

Cette BMW M4 Magny Cours Edition revêt la livrée blanche métallisée baptisée « MineralWeiss » et le logo du circuit de Magny-Cours est brodé sur les appuis-tête. Sous le capot, bénéficiant du Pack Compétition, cette M4 possède le moteur L6 de 2979 cm3 Twin Power Turbo de 450 chevaux et peut atteindre la vitesse de 280 km/h grâce notamment à la boîte DKG à sept vitesses.



Selon le constructeur bavarois, la BMW M4 Magny-Cours a un « un comportement routier plus sportif grâce aux réglages affûtés du Différentiel Actif M, du Dynamic Stability Control et des suspensions ». De plus, pour renforcer le côté sportif du bolide, la BMW M4 Magny-Cours reçoit plusieurs accessoires de chez BMW M Performance : lame avant, diffuseur arrière, aileron, écopes, embouts d'échappement et coques de rétroviseurs extérieurs en carbone, châssis sport M Performance, pédalier en acier inoxydable etc.



En ce qui concerne le BMW S 1000 RR, elle est équipée du kit HP en carbone avec jantes forgées, une peinture spéciale BMW Motorsport et ligne d'échappement Akrapovic en titane. Et si vous souhaitez acquérir le bolide, la moto et la montre, il faudra débourser 180.000€ !



[Exclusif : Essai de la BMW M4 GTS 2016 sur circuit]



[Essai Moto : BMW S1000RR]