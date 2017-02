BMW Lego Hover Ride : La déclinaison futuriste de la R 1200GS !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

BMW et Lego Technic ont défini ensemble une nouvelle approche du concept, et leur nouvelle collaboration a débouché sur la naissance de la Hover Ride, une moto vraiment pas comme les autres.





La vraie moto sans limites ?

Avec ses trails, dont la R1200GS est la référence, BMW a voulu repoussé les limites du possible en deux roues, et permettre aux motards d’accéder aux terrains les moins praticables dans un confort optimal. Mais comme tous les constructeurs, la firme a été confrontée aux limites naturelles, physiques et gravitationnelles.

Pour tenter de les dépasser, elle a donc choisi de s’associer avec Lego Technic, la fameuse marque de jouets de construction. Le but ? Définir, grâce à l’imagination des designers, une machine capable de défier toutes les lois.





Naissance de la Hover Ride

Le résultat, baptisé Hover Ride, n’est autre qu’une moto volante ! En réalité, il s’agit d’une déclinaison ultra-futuriste de la R1200GS, puisqu’ici, les roues ont été remplacées par des turbines, et les ailerons ont été largement agrandis, probablement pour stabiliser la machine à une certaine distance du sol.

Pour le reste, absolument toutes les caractéristiques techniques de la GS ont été conservées. L’idée a même été poussée jusqu’à la conception grandeur nature, réalisée par la BMW Junior Company de Munich, et une vidéo a même été réalisée à son sujet. Alors, à quand la commercialisation ?