BMW M2 vs Audi TT RS : un duel de philosophies dans Automoto

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Un coupé brut de décoffrage contre la puissance tranquille, petite mise en bouche de notre duel BMW M2 contre Audi TT RS.

Opposition de style

Entre les deux sportives que nous confrontons sur circuit ce dimanche, ce sont deux direction contraires qu’on pris Audi et BMW. La TT RS respecte la sobriété de ses versions RS (Rennsport) en n’affublant qu’un discret bouclier avant afin de mieux aérer le moteur, une caisse rabaissée et un aileron arrière. Mais la M2 Coupé assume ses muscles via ses ailes élargies, boucliers gonflés et larges jantes 19 pouces, toutefois inférieures à sa rivale (20 pouces). A l’intérieur, pareil, la très austère M2 contraste avec l’épuration de la TT concentrant les informations derrière le volant.





La guerre des chiffres

Sous leurs apparences bien distinctes, ce sont aussi des architectures mécaniques très différentes qui sont employées. La plus fondamentale est l’affront propulsion/4 roues motrices de notre duo M2/TT, mais pour les motorisations, bien que turbo dans les deux cas, se défient un 6 cylindres en ligne 370 chevaux et un 5 cylindres en ligne 2,5 litres 400 chevaux. Pareil côté boîtes de vitesses : automatique 7 rapports pour la TT RS, manuelle 6 rapports sur la M2, mais nous avons entrepris d’avoir sur cette dernière l’optionnelle automatique double embrayage. Au 0-100 km/h théorique, avantage TT RS avec 3,7 secondes contre 4,3 secondes pour la M2. mais cela est-il confirmé sur notre match ?

Vérification ce dimanche 22 janvier 2017 avec le ressenti d’Anthony Beltoise sur le circuit de la Ferté-Gaucher, à partir de 10h15 sur TF1 et en streamingsur notre site.