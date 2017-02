La BMW M4 CS arrive !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

La BMW M4 CS, qui devrait se positionner entre la M4 classique et la GTS, a vraisemblablement été photographiée lors d’un tournage aux Etats-Unis.





Tournage de la présentation officielle ?

Ceux qui l’attendent peuvent maintenant retenir leur souffle. Parce qu’elle arrive. C’est une quasi-certitude. Le forum Bimmerpost vient en effet de diffuser des photos, prises lors d’un tournage, d’une sportive bavaroise qui a toutes les chances d’être la CS, dont le nom a récemment été confirmé par Frank van Meel, le dirigeantde la firme.





Entre 431 et 500 chevaux

Annoncée pour être un peu plus agressive que la M4 (431 chevaux) sans être aussi extrême que la GTS de 500 chevaux, elle devrait s’équiper de nouveaux artifices de style et d’éléments aérodynamiques. Cela tombe bien, les images, qui auraient été capturées à San Francisco, avec Augusto Farfus, pilote de la marque à l’Hélice à son volant, laissent entrevoir de nouvelles jantes (qui ressemblent à celles de la GTS, d'ailleurs), une signature lumineuse revue, et même de la fibre de carbone.

Reste à savoir quelle cavalerie précise cette CS sera capable de développer. Et si ce tournage était bien celui du spot publicitaire officiel, il y a toutes les chances de voir la sportive débarquer au prochain Salon de Genève, du 9 au 19 mars…