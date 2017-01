BMW Série 4 2017 : un restylage tout en subtilité

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Pour fêter ses 4 ans, la gamme BMW Série 4, composée des Coupé, Cabriolet et Gran Coupé, s'offre un rafraîchissement qui est, comme à l'accoutumée chez le constructeur allemand, très léger.

Tour d'horizon des nouveautés de ce restylage...





Discrètes retouches esthétiques

Lancée en 2013, la BMW Série 4 a été écoulée depuis à près de 400.000 exemplaires. En marge du Salon de Détroit qui bat actuellement son plein, BMW dévoile la nouvelle Série 4 restylée, avec de discrètes retouches qui concernent toutes les silhouettes : Coupé, Cabriolet et Gran Coupé... Sans oublier la dérivée très sportive BMW M4.

Les principales nouveautés se situent au niveau de la face avant : la BMW Série 4 adopte en effet un bouclier revu ainsi qu'un éclairage full LED, avec des optiques redessinées plus modernes et des antibrouillards à LED. A l'arrière, le bouclier est aussi discrètement retouché, tandis que les feux adoptent également une nouvelle signature lumineuse à LED. Deux nouveaux coloris plutôt audacieux pour BMW font leur apparition : le bleu "Snapper Rocks" ainsi que l'orange "Sunset", ainsi que quatre nouveaux choix de jantes.

► Voir la BMW Série 4 restylée 2017 en photos officielles









Des liaisons au sol revues

A bord, les modifications se limitent à de nouveaux inserts décoratifs galvanisés, en chrome ou noirs brillants, des surpiqûres sur le tableau de bord, ainsi que de nouveaux coloris de garnissages. Toujours doté d'un écran non tactile, le système multimédia a été remis à jour avec un affichage en "tuiles" inspiré des nouvelles BMW Série 5 et Série 7, tandis qu'un combiné numérique multifonctions est désormais disponible en option.

Sous le capot, les motorisations essence et diesel BMW EfficientDynamics sont reconduits, mais BMW annonce des liaisons au sol revues sur les BMW Série 4 Coupé et Gran Coupé, pour plus de dynamisme tout en préservant le confort.

La BMW Série 4 restylée sera commercialisée dès le mois de mars prochain, et sera présentée au Salon de Genève, qui se tiendra du 9 au 19 mars 2017.