Bugatti exposera une Chiron « Bleu Royal » inédite au Salon de Genève 2017

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Bugatti pourra rouler des mécaniques au Salon de Genève 2017. La marque a déjà écoulé la moitié des 500 commandes prévues pour la Chiron, et exposera en Suisse une nouvelle teinte nommée « Bleu Royal ».

La firme de Molsheim se porte bien, merci pour elle. Bugatti a vendu 250 des 500 Chiron prévues et a décidé d’en exposer un sublime exemplaire, déjà écoulé lui aussi, vêtu d’une teinte intégrale en carbone apparent « Bleu Royal » du plus bel effet, au Salon de Genève 2017 qui ouvrira ses portes au grand public dès ce jeudi 9 mars. Cette livrée, réclamée par un client allemand, s’ajoute donc aux sept autres possibilités de personnalisation visibles sur le site officiel, et que voici :





La nouveauté annoncée ?

Forcément, l’intérieur a été adapté en conséquence, avec une sellerie en cuir bicolore, mêlant les bleus « Deep » et « French Racing ». Le rendu risque d’attirer les foules sur les estrades genevoises. Même si la Chiron et son W16 capable de développer 1.500 chevaux et d’expédier le 0-400-0km/h en moins d’une minute, n’ont vraisemblablement pas besoin de cela. Reste désormais à savoir si ce nouveau coloris s’apparente à la « nouveauté » annoncée par le constructeur de Molsheim en marge du Salon.