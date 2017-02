C-Aircross Concept : la nouvelle version du SUV compact par Citroën

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

Côté style, le C-Aircross Concept s'approprie les "Airbumps" (protection en plastique) de la Cactus, en taille réduite, tout en annonçant la nouvelle lignée des SUV compacts de Ciroën. Quelques informations ont été révélées par le constructeur sur l'intérieur et l'extérieur de son nouveau SUV, mais rien en ce qui concerne le moteur.



Un extérieur qui préfigure de la nouvelle C3

Le SUV compact C-Aircross Concept mesure 4,15 m de longueur, 1,74 m de largeur et 1,63 m de hauteur. Il a une morphologie dans la lignée des modèles de la marque. Le nouveau SUV compact a ainsi un capot court mais haut. Des sabots de protections sont à l'avant et à l'arrière. Une petite nouveauté concerne les jantes : elles sont diamantées et mesures 18 pouces.

Les feux de jour avant à LED sont rattachés à la calandre et les feux arrières en 3D sont constitués de trois anneaux lumineux. Les marqueurs "Produit et Style" adoptés par la C3, proposent l'alternance entre une surface lisse et graphique. La teinte bleue du concept-car atténue le Corail fluo qui entoure les phares, les cabochons de roues, les protections latérales et les barres de toit. Comme les précédents concepts de la marque, (Aircross et CXperience), les portes à ouverture antagoniste ont été mises pour une "meilleure accessibilité à bord", selon Citroën.



Un intérieur "Advanced Comfort", programme de Citroën pour sa nouvelle ligne de SUV compacts



La marque française souhaite un habitacle lumineux et truffé de technologie. L'importante surface vitrée du nouveau compact est agrémentée par un toit ouvrant vitré panoramique. Le volant est un mono branche à commandes intuitives et l'affichage des informations est en couleur. Le concept dispose d'un écran tactile de 12 pouces et d'une large console pour les rangements. Il y a aussi une caméra rétrovision et une recharge de Smartphones par induction.

Le Grip Control améliorera la motricité dans la ville et le tout-terrain. Le SUV de Citroën aura la même plateforme que le Crossland X (nouveau Meriva) car Opel et le constructeur français ont signé un partenariat, qui date déjà de 2012.

Après sa présentation officielle au Salon de Genève, sa commercialisation devrait débuter vers la fin de l'année, avec un prix de lancement avoisinant les 19.000 euros. Cinq modes de conduite seront disponibles : Standard, Sable, Tout-chemin, neige et ESP Off (électro-stabilisateur programmé ou correcteur électronique de trajectoire). Mais Citroën n'a communiqué aucun détail concernant les motorisations.