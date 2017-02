Chevrolet Camaro ZL1 1LE : une bête de course !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

En mars 2016, Chevrolet présentait au Salon automobile de New York la Camaro ZL1, la version musclée de sa célèbre sportive. Presqu'un an plus tard, Chevrolet va encore plus loin avec la ZL1 1LE. Alors que nous réserve ce nouveau bolide ? Automoto fait le point.

► La Chevrolet Camaro ZL1 1LE en photos officielles

Conçue pour la piste

Cette Chevrolet Camaro ZL1 1LE est avant tout conçue pour les circuits. Elle reprend le pack 1LE que l'on trouvait déjà sur les Camaro de base. Afin de la rendre plus performante, la ZL1 1LE se voit dotée d'une nouvelle suspension en mode compétition avec le système « Multimatic Dynamic Suspension Spool Valve ».

Plus légère de 27 kilos par rapport à la ZL1, le bolide est chaussé des nouveaux pneus Goodyear Eagle F1 Supercar 3R.

Chevrolet a particulièrement travaillé l'aérodynamique de sa Camaro et selon le constructeur américain, elle est plus rapide de 3,0 secondes au tour que sa petite sœur.

Enfin, sous le capot, on trouve un merveilleux V8 6,2 litres LT4 qui développe 659 chevaux. Ce moteur permet à cette belle bête de passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes et d'atteindre la vitesse maximale de 320 km/h !