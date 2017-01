Circulation différenciée : qui pourra conduire ce mardi 24 janvier à Paris, Lyon et Grenoble ?

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Face à un niveau de pollution élevé, la circulation différenciée est reconduite ces deux prochains jours mardi 24 et mercredi 25 janvier 2017 à Paris et sa petite couronne, Grenoble, et seulement ce mardi à Lyon-Villeurbanne.

Après une semaine de circulation alternée en décembre, une semaine de circulation différenciée en ce mois de janvier 2017 ?





Reconduite à Paris et à Lyon, début à Grenoble

Ce lundi 23 janvier 2017, Paris et sa petite couronne (22 communes) ont mis en place pour la première fois la circulation dite "différenciée", en place du précédent système de circulation alternée entre plaque minéralogiques paires et impaires. Devant un niveau de pollution aux particules fines ne reculant pas - absence de vent -, la préfecture de police de Paris a reconduit l'opération, pour les journées de mardi 24 et mercredi 25 janvier 2017, et débutera à Grenoble. A Lyon, la circulation alternée mise en place ce lundi sera maintenue mardi 24 janvier mais cumule la circulation différenciée.





Qui pourra rouler ?

Pour rappel, la circulation différenciée limite l'accès aux véhicules jugés les plus polluants via un système de vignette Crit'Air attribuant un nombre entre 0 (plus polluants) à 5 (moins polluants), selon une échelle de récence et du type de motorisation. Les véhicules les plus anciens n'ont même pas droit à cette vignette : voitures d'avant 1997, scooters/motos d'avant juin 2000, les +3,5 tonnes d'avant octobre 1997 et poids lourds d'avant octobre 2001.



A Paris et petite couronne, pas question de paire ou impair. Seuls les véhicules avec vignette de 1 à 4 pourront circuler, excluant ainsi les voitures et utilitaires diesel d'avant 2001, ainsi que les poids lourds diesel d'avant octobre 2007, et toujours les deux-roues d'avant juin 2000. A Grenoble, tous les véhicules porteur d'une vignette pourront circuler.

A Lyon et Villeurbanne, pourront ainsi circuler les véhicules à plaque paire, mais aussi les plaques impaires ayant des vignettes 1, 2 ou 3.