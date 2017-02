Circulation : Le palmarès 2016 des villes les plus embouteillées au monde

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

La marque de GPS TomTom vient de dévoiler pour la sixième année consécutive son classement des villes les plus embouteillées. Découvrez sans plus tarder le palmarès mondial et français de 2016.

Chaque année, TomTom présente le TomTom Traffic Index qui permet de déterminer le taux d'embouteillages dans les plus grandes métropoles mondiales. Alors quelles sont les villes les plus touchées ? Automoto vous dévoile ce classement.



40 minutes de perdues par jour en Ile de France !

Pour faire son classement, TomTom a examiné l'état du trafic dans 390 villes (dont 25 françaises) de 48 pays à travers six continents.



En France, et comme l'année dernière, Marseille et Paris arrivent en tête du classement avec un taux d'embouteillage à la hausse. De manière générale, comme le révèle TomTom, qui a analysé 25 villes françaises contre dix en 2015, le trafic en France s'est dégradé.

Ainsi, en 2016, le trafic en région parisienne a augmenté de 2% et les automobilistes franciliens ont perdu en moyenne 40 minutes par jour dans les embouteillages, soit 154 heures dans l'année. Le lieu le plus engorgé est situé sur l'Autoroute du Nord, au niveau de l'Avenue du Président Wilson à Saint-Denis. On trouve ensuite l'Autoroute A3 à Bagnolet et l'Autoroute de l'Est à Villiers sur Marne, au niveau de l'Avenue Jacques Copeau et du Boulevard Jean Monnet.



Quant à Marseille, les automobilistes phocéens ont perdu en moyenne 41 minutes par jour dans les bouchons soit un total de 158 heures dans l'année. C'est l'Autoroute du littoral, entre le Quai d'Arenc et le Quai du Lazaret qui est l'endroit le plus congestionné.



Le palmarès mondial : Mexico en tête

A l'échelle mondiale, c'est la ville de Mexico qui est la plus touchée par les embouteillages avec un taux de 66%, en hausse de 7% par rapport à 2015. Cela représente 227 heures de plus dans sa voiture sur l'année pour les conducteurs mexicains.



A noter que Mexico devance Bangkok et Jarkata et que la ville européenne la plus embouteillée est Bucarest devant Moscou.

