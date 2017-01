Citroën C-Élysée restylée 2017 : les tarifs à partir de 13.750 euros

Par Tran HA | Ecrit pour TF1 |

Une offre simple et deux motorisations

La gamme française de la nouvelle Citroën C-Élysée restylée 2017 propose un unique niveau de finition baptisé "Live", qui se présente comme une alternative séduisante et accessible pour les clients à la recherche d’une berline compacte tri-corps.

Parmi les nouveautés du restylage, nous retrouvons une nouvelle face avant plus moderne et statutaire, une nouvelle signature lumineuse à l'avant et à l'arrière avec des feux à effet 3D, un nouveau choix de jantes et enjoliveurs de 16 pouces, ou encore deux nouvelles teintes de carrosserie (Lazuli Blue et Gris Acier). A bord, un nouvel écran tactile de 7 pouces fait son apparition avec le dernier système multimédia Citroën Connect Nav proposant la navigation 3D avec cartographie TomTom, la compatibilité avec MirrorLink, Apple CarPlay et Android Auto, ainsi que des services connectés.

Les prix de la Citroën C-Élysée restylée 2017

Deux motorisations sont proposées sur cette nouvelle C-Élysée restylée : le trois-cylindres essence 1.2 PureTech de 82 chevaux, ainsi que le quatre-cylindres diesel 1.6 BlueHDi de 100 chevaux. Toutes deux sont associées à une boîte mécanique à 5 rapports.

Les tarifs débutent à partir de 13.750 euros pour une Citroën C-Élysée Live équipée du moteur essence PureTech 82 chevaux, et il faut compter 16.750 euros pour la version diesel équipée du moteur BlueHDi 100 chevaux.

Parmi les options, Citroën propose : la peinture métallisée (550 €), le Citroën Connect Nav (écran tactile 7", pour 600 €), le Pack Look (lécheurs de vitres chromés et jantes alliage 16", pour 500 €), le Pack Urbain (accoudoir central avant, aide au stationnement arrière et lève-vitres arrière électriques, pour 400 €), ou encore le Pack Urbain 2 (Pack Urbain + caméra de recul, pour 650 €).