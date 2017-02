Citroën présente son SpaceTourer 4x4 Ë concept

Par Estelle Sanzo | Ecrit pour TF1 |

Le SpaceTourer serait-il devenu la nouvelle muse de Citroën ? Après la déclinaison "Hyphen" au salon de Genève 2016, la marque aux chevrons persiste et signe en nous présentant une toute autre version de son fourgon. Voici le SpaceTourer 4x4 Ë concept.



Griffé du "Ë", cette deuxième variante de l’utilitaire entre dans "l’interprétation automobile de la collection capsule Ë", une gamme de produit Lifestyle lancée à l’occasion du Mondial de l’Automobile de Paris 2016. Sachez que pour impressionner vos collègues à la machine à café, il faudra parler de la collection "E tréma".





Citroën joue plusieurs cartes

Passons maintenant aux choses sérieuses. A l'extérieur, cette version opte pour une robe aux couleurs sobres et spécifiques de Citroën (blanc, gris, rouge). Mesurant 4m60 de long et 1m90 de haut, la silhouette présentée par le constructeur tricolore englobe les dimensions d’une taille XS compacte. Utilitaire et baroudeur à la fois, le SpaceTourer 4x4 Ë concept profite d’une garde au sol surélevée de 60 mm par rapport au modèle de série et de pneus équipés de chaînes à neige, jantes 19 pouces. La touche aventurière se poursuit avec les barres de toit, des sabots de protection situés à l’avant comme à l’arrière et l’empreinte "4x4" imprimée sur les rétroviseurs et le hayon. Le tout est complété par une transmission intégrale. Sous le capot, nous retrouvons un moteur diesel “BlueHDi” 150 S&S couplé à une boîte manuelle à 6 rapports.

► Voir les photos duSpaceTourer 4x4 Ë concept





Un minibus ?

Installons-nous à l’intérieur. Une fois les portes coulissantes (mains libres) refermées, le véhicule peut accueillir jusqu’à 9 passagers à son bord grâce à une configuration "2+2" avec deux sièges arrière individuels coulissants et accoudoirs. Ces derniers découvriront une sellerie ainsi qu’une planche de bord arborant une couleur biton gris et blanc surplombées par un double-toit vitré. Ajoutez à cela des détails aux couleurs bleu, blanc, rouge de la gamme "E Tréma" (la surpiqûre des ceintures de sécurité par exemple).

Rendez-vous au salon de Genève 2017

Citroën bichonne son concept en l’équipant de toute la technologie possible. Au programme : navigation connectée 3D par reconnaissance vocale ou tactile, affichage tête haute, système de surveillance d'angles morts, régulateur de vitesse adaptatif ou encore, reconnaissance des panneaux de vitesses et recommandations.

Le constructeur tricolore présentera sa nouvelle recrue à l’occasion du salon de Genève 2017. Par ailleurs, le SpaceTourer 4x4 Ë concept devra partager l’affiche avec le C-Aircross Concept.