Voitures les plus volées en 2016 : Le Range Rover Evoque en tête, Smart et BMW X6 sur le podium

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

Chaque année, Auto Plus établit son palmarès des voitures les plus volées. Pour le bilan 2016, un recul des vols est à noter par rapport à l'an précédent, avec un nouveau "lauréat", le SUV Range Rover Evoque.

La bonne nouvelle du jour : 2016 signe un léger déclin des vols de voitures avec un recul de 2,5% par rapport à l'année précédente, selon le dossier d'Auto Plus. Mais ce sont tout de même près de 300 véhicules dérobés par jour en France. Les voleurs ciblent les modèles récents, SUV et premium. Des voitures aux technologies "faciles" à pirater et aux pièces détachées revendues à prix d'or.

Top 5 des voitures les plus prisées

La Smart Fortwo, numéro 1 l'an dernier, passe au deuxième rang, devant la BMW X6. La Range Rover Evoque monte sur la première marche du podium, chaperonnant ses cousines Range Rover et Range Rover Sport (4e du classement). Avec la Renault Twingo 1, c'est une française qui clôt les cinq premières marches.



La Renault Clio 4 est sixième du classement. Son système d'ouverture par carte-clé peut être facilement plagié. Sa concurrente, la Peugeot 208, figure à la treizième position. On retrouve également les DS3 et DS5 dans les vingt premiers véhicules enlevés.



Les japonaises n'ont pas la cote chez les voleurs



Quatre modèles de marques japonaises figurent parmi les véhicules les moins volés. Technologiquement mieux protégés, on y retrouve les Honda CR-V, les Toyota Prius et Rav 4 et la Suzuki Vitara. La Porsche 911 reste l'un des modèles les moins fréquemment dérobés, avec sept vols pour dix mille véhicules.