La Corvette "Shooting Brake" Callaway AeroWagen est enfin une réalité

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

Spécialisé dans la préparation mécanique de sportives Chevrolet, Callaway s'attaque à la carrosserie de la Corvette C7 pour en faire une version break. La conversion est disponible sur trois modèles : la Stingray, la Grand Sport et la Z 06. Mauvaise nouvelle, les déclinaisons ne seront pas diffusées en Europe.

Une conversion pour C7 Stingray , Grand Sport et Z06



Le toit de cette Corvette déclinée en break est en fibre de carbone, peinte dans la même couleur que le reste de la carrosserie. Les vitres sont en verre trempé réputé incassable, qui en plus protège des UV. Sinon la plastique des modèles de la C7 ne subit pas de changements notoires, on reconnaît bien l'esprit du modèle original. Pour rappel, les motorisations V8 (466 à 659 ch) ne changent pas.



Une présentation officielle et un carnet de commandes déjà ouvert



L'AeroWagen sera présentée de façon plus officielle au Musée National de la Corvette en avril, dans le Kentucky. Le carnet de commandes est déjà ouvert. Il n'est pas disponible pour l'Europe, mais les Américains peuvent d'ores-et-déjà la commander. Et quelques options sont disponibles en complément.

Le prix de la conversion de la Corvette C7 Stingray (81.000 euros environ) est de 14.990 dollars, soit 13.900 euros. En option, le client peut demander une couleur personnalisée en déboursant 2.980 dollars de plus (2.700€). Et le "package" de l'AeroWagen contient le "Callaway AeroSpoiler", un petit aileron arrière fixe en option pour 1.995 dollars (1.850€).