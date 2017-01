Covoiturage, autopartage et location entre particuliers : attention aux vols

Par Victoire de Faultrier-Travers | Ecrit pour TF1 |

Dépassant les cambriolages des automobiles à domicile, les vols par ruse représentent 15% des vols en 2016. L'Observatoire Traqueur alerte les propriétaires de voitures sur ce nouveau mode d'escroquerie.

De nouveaux modes de consommation en cause



Les applications de covoiturage, autopartage et de location entre particuliers sont populaires et de plus en plus utilisées. Les voitures les plus volées sont haut de gamme comme le prouve le top 3 de l'année 2016. Mais l'entrée dans les cinq premières places des voitures milieu de gamme, comme les Peugeot 308 ou 508, prouve l'augmentation continuelle de ce genre de duperie.



Éviter toute mauvaise surprise

Traqueur recommande l'utilisation de plateformes reconnues et sécurisées. Dans l'idéal, il faut refuser les urgences et vérifier les chèques de caution auprès de sa banque. Ne pas oublier de vérifier son assurance et ses garanties avant de proposer son véhicule sur les applications.



Le must niveau sécurité est d'installer un boîtier électronique, ou "mouchard". Grâce à ce dispositif, l'automobile peut-être rapidement et facilement retrouvée. Ainsi, 90% des voitures volées avec mouchard sont retrouvées dans la journée. Mais le risque zéro n'existe pas.