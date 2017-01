Dakar 2017 - Étape 1 : De Soultrait en moto, Al-Attiyah met (littéralement) le feu en auto

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

L’étape 1 du Dakar 2017 sous le signe du drapeau tricolore ? En moto, cela part bien en tous cas...

[En auto, le 3008 DKR veut doubler la mise pour Peugeot]





2 secondes !

La première spéciale du Dakar 2017 s’est joué à très, très peu. En catégorie moto, Xavier de Soultrait (Yamaha) a remporté le parcours inauguratoire chronométré de 39 kilomètres autour d'Asunción (Paraguay) pour seulement 2 secondes, devant l’Espagnol Joan Pedredo Garcia (Sherco TVS) et l’Américain Ricky Brabec (Honda), troisième à 14 secondes. Le vainqueur 2016, l’Australien Toby Price (KTM), ne termine que 16ème, cédant 1 minute et 25 secondes.





"J'ai bien attaqué, même si la piste était un peu défoncée” déclarait De Soultrait à l’arrivée de l’étape, "Ivan Jakes a été sympa de me laisser passer, parce que j'suis resté 6 ou 7 kilomètres dans sa poussière. Apparemment j'ai la vitesse, puisque c'était un exercice de vitesse pure. Gagner une étape du Dakar c'est incroyable, ce serait déjà un step. Mais ce n'est pas mon but ultime, moi je veux gagner le Dakar… et pourquoi pas cette année."





Al-Attiyah attaque

La pilote Qatari a décidé de se faire plaisir. Parti sur les chapeaux de roues au volant de son Toyota Hilux, nasser Al-Attiyah s'est adjugé la première étape de ce Dakar avec 24 secondes d'avance sur Xavier Pons (Ford) et Nani Roma (Toyota). Par contre, le pilote a rencontré un problème mécanique peu après la ligne d'arrivée, prenant feu et devant être remorqué par son coéquipier Giniel de Villiers, 5ème de l'étape.

Les Peugeot 3008 ont voulu assurer, Carlos Sainz étant 4ème, suivi de Sébastien Loeb (6ème) , tandis que la première MINI de Yazeed Al Rajhi n'est que 7ème à plus d'une minute. Le tenant du titre, Stéphane Peterhansel, est 12ème sur Peugeot à 1'34, devançant un autre Français, Romain Dumas.





En quad, victoire du Brésilien Marcelo Medeiros face à l'Argentin Gaston Gonzalez et du Paraguayen Nelson Augusto Sanabria Galeano, tandis que L'étape complète, longue de 454 kilomètres et reliant Resistencia (Argentine), sera la plus courte du parcours 2017, long au total de 8.800 kilomètres.