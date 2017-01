Dakar 2017 - Etape 2 : Toby Price prend la tête en moto

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Au terme de la seconde et véritable première spéciale d’endurance, l’Australien Toby Price (KTM), vainqueur l’an dernier, a terminé avec 3 minutes d’avance sur ses plus proches poursuivants.

Après une brève domination tricolore par Xavier De Soultrait lors de la première et courte étape (39 km de spéciale), le tenant du titre a repris son dû.





Retour du roi

Dans cette deuxième étape du Dakar 2017, longue de 819 kilomètres entre Resistencia et San Miguel de Tucuman (Argentine) dont 237 km chronométrés, Toby Price a fait manger la poussière en enregistrant un chrono de 2h37 minutes et 32 secondes, soit 3 minutes 22 plus rapide que l’Autrichien Matthias Walkner (KTM) et 3 minutes 51 sur Paulo Gonçalves (Honda). De Soultrait n’a pas démérité, se classant 4ème de l’étape sur sa Yamaha, à plus de 4 minutes.

Au général, peu de différences avec cette 2ème étape, constitué du même podium. Pryce y mène provisoirement avec 2 minutes 39 d’avance sur Walkner et 2 minutes 54 sur Gonçalves. De Soultrait cède la 4ème position à Sam Sunderland (KTM), ayant pris volontairement une pénalité d’une minute pour ne pas ouvrir la spéciale de ce mardi.

L’étape 3 signera la montée en puissance du Dakar 2017. Elle reliera San Miguel de Tucuman et San Salvador de Jujuy (Argentine), pour 780 kilomètres dont 364 kilomètres de spéciales, avec une prise d’altitude dont un pic à 5.000 mètres !