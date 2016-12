Dakar 2017 : L’Acciona 100% Ecopowered va retenter son défi électrique

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Non, Peugeot et ses trois stars du Rallye (Peterhansel, Loeb et Despres) ne seront pas la seule attraction du Dakar 2017. Dans un style plus discret -puisque beaucoup moins bruyant-, l’Acciona 100% Ecopowered devra être suivie avec attention.





Encore du progrès

Pour sa troisième participation à la prestigieuse épreuve, le véhicule entièrement électrique veut enfin boucler les 9.000 kilomètres de course avec son alimentation entièrement électrique. En 2015, l’aventure du bolide sponsorisé par Acciona, mastodonte espagnol des énergies renouvelables, s’était arrêtée à la troisième étape. L’année dernière, elle avait été stoppée par la commission, la voiture n’ayant pas pu rejoindre la 11e étape dans les temps impartis.





« C’est possible »

Après de nouveaux mois acharnés de travail et de véritables améliorations (batteries allégées, autonomie allongée à 200km), Ariel Jaton, pilote et ingénieur de développement de la machine, est plus confiant. « Avec l’expérience de l’année dernière, où nous avons achevé 80% du parcours, nous savons que c’est possible de le finir », a-t-il admis. Pour cela, il ne devra pas rencontrer la moindre défaillance de ses batteries, alimentées par des panneaux solaires et rechargées en moins d’une heure par simple branchement au camion d’assistance. Sinon, un changement pourrait être fatale et conduire à la disqualification, comme en 2015.