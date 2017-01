Dakar 2017 : Nasser Al-Attiyah, Toby Price, les cadors tombent

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Un favori en auto, le tenant du titre en moto, le Dakar 2017 a déjà fait des dégâts après seulement 4 étapes.





Al Attiyah laisse le champ libre à Peugeot

Dans la troisième étape de ce Dakar 2017, l’un des favoris pour la victoire, Nasser Al-Attiyah, avait percuté une pierre et arraché sa route arrière droite. Tenant le tout pour le tout afin de repartir ce jeudi, le Qatari a dû se résoudre à abandonner ce matin, laissant ainsi ses coéquipiers Nani Roma et Giniel de Villiers pour tenter de défaire les Peugeot 3008 DKR.





Une tâche qui paraît déjà lointaine, car les bolides français avaient signé un triplé mercredi, Stéphane Peterhansel en tête, devant Carlos Sainz et Sébastien Loeb. L’Alsacien gardait la tête au général pour 41 secondes sur l’Espagnol, et plus de 4 minutes sur son compatriote. Nani Roma était coincé à 13 minutes, entre les MINI de Mikko Hirvonen et Yazeed Al Rajhi, ce dernier étant talonné par la 4ème Peugeot de Cyril Despres.





Price à terre

Pire, la 4ème étape de ce jeudi 5 janvier, remportée par Matthias Walkner (KTM), a défait le tenant du titre 2016, Toby Price. L’Australien aurait violemment chuté de sa KTM, et après examen à son arrivée à l’hôpital, il souffrirait d’une fracture du fémur gauche. Abandon donc pour Price, qui laisse Joan Barreda Bort avec un rival en moins.





L’Espagnol, arrivé second de l’étape, accentue l’écart au général à 22 minutes sur Pablo Quintanilla (Husqvarna) et 24’36 sur Sam Sunderland (KTM).