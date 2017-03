La déclinaison « LT » de la McLaren 720S confirmée

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Mike Flewitt, directeur général de McLaren, a confié à nos confrères de Car and Driver qu’une version « LT » plus performante que la 720S allait voir le jour.

McLaren a de la suite dans les idées. Deux ans après avoir dégainé la 675 LT, version radicale de la 650S, la firme de Woking va mettre au point une déclinaison du même type pour son dernier bijou, la 720S, présentée officiellement au Salon de Genève. Mike Flewitt, le directeur général de la marque, a confirmé la nouvelle à nos confrères de Car and Driver.

La « marque LT » déjà évocatrice pour le grand public

« La 675LT a rencontré un énorme succès. Elle nous a ravis d’un point de vue commercial, mais aussi en interne parce que nous aimons véritablement cette voiture. Nous sommes donc très enthousiastes. Nous allons certainement répéter cette déclinaison », a lâché le dirigeant, précisant : « Maintenant que la marque « LT » est établie, si nous annonçons un dérivé « LT » d’un modèle, tout le monde saura à quoi s’attendre : plus de légèreté, un châssis plus dynamique, et plus de puissance. Nous allons donc, très probablement, répéter cela pour les modèles en cours ».

Les Sport Series aussi revues à la sauce LT ?

Mieux, le patron du constructeur britannique a aussi évoqué des versions radicales des modèles Sport Series 570S ou 540C, sans préciser s’ils porteraient ou nom l’appellation « LT » signifiant « Long Trail » ou « arrière rallongé », en français. De quoi offrir un large panel de perspectives pour la firme, qui prévoit 14 nouveautés d’ici 2022.