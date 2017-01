Design : Et si la Ford Mustang était une berline ?

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Certains designers manient les logiciels de création à la perfection. Et ils sont capables de métamorphoser les grosses sportives américaines en berline familiale.





Révolution

Voilà un coupé quatre portes qui ne verra, malheureusement ou non, jamais le jour. Cette Ford Mustang, imaginée et mise en image par un designer dont le pseudo est X-Tomi a laissé de côté la tradition pour se muer en berline.

GT

Elle a gardé tous les codes esthétiques de la sixième génération de la mythique américaine récemment restylée par le constructeur de Dearborn, mais aussi l’esprit fastback.

Ce modèle a, en plus, été basé sur la version GT, et animé par le moteur V8 de 5,0L, capable de développer 418 chevaux. Et sinon, dans la réalité, Ford vient aussi de dévoiler la déclinaison cabriolet découlant du restylage 2017.