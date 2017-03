Design : Le futur SUV Alpine ?

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Des rumeurs persistantes font état d'un projet de SUV chez Alpine. Et les designers indépendants viennent de proposer les premières esquisses, qui préfigurent sans aucun doute le futur modèle de la marque française.

Alpine est de retour pour le plus grand bonheur des fans de la planète automobile. Lors du Salon de Genève, le constructeur français a fait sensation avec la nouvelle A110 « Première Edition », une sublime berlinette sportive.



Le SUV Alpine basé sur le GLA ?

Mais pour Renault, propriétaire de la marque Alpine, il est important d'étoffer la gamme de la marque renaissante. Or, à l'heure actuelle, la mode est aux SUV à l'image du Renault Kadjar. Alpine ne peut donc négliger ce segment très porteur.

Cependant, plutôt que d'utiliser la plateforme modulaire CMF du Kadjar et du Nissan Qashqai, Renault pourrait faire appel à Mercedes pour son futur SUV Alpine. En effet, les deux constructeurs sont partenaires depuis quelques temps et selon les dernières fuites, le SUV Alpine reposerait sur la plateforme du Mercedes GLA. L'idée est de récupérer la puissante motorisation du GLA 45 soit un bloc 2.0 litres turbocompressé de 360 chevaux.



Les designers russes se lâchent

Annoncé pour 2020, ce SUV devrait reprendre le look de l'Alpine A110 avec ses phares ronds et l'arête centrale sur le capot. Et sans attendre, les designers indépendants se mettent déjà au travail.



La designer russe Anna Gorbunova a ainsi imaginé les lignes de ce futur SUV et le résultat est très alléchant avec des roues énormes et des lignes très tendues.





Son compatriote Rashid Tagirov a fait de même dans le cadre de son projet de recherche de Bachelor (Bac+3). On remarque la face avant reprend celle de la nouvelle A110 mais que l'arrière est issue de la Porsche Panamera.

On peut estimer que ces designers ont vu juste et que le SUV Alpine aura la plupart des traits proposés.

