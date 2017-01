Le deuxième modèle électrique Volkswagen sera finalement… un SUV !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

A Détroit, Volkswagen a pris tout le monde de court en présentant le concept-car I.D. Buzz, second modèle 100% électrique de la marque, chargé de ressusciter le fameux Combi. Pourtant, le deuxième véhicule zéro émission de série sera très probablement un SUV.

Le second concept « I.D. » ne sera pas le deuxième modèle de série, mais un concept qui n’a pas encore été révélé préfigurera le deuxième véhicule commercialisé. Vous suivez ?





Rendez-vous en avril ?

Volkswagen joue avec le désordre. Quelques mois après avoir présenté le concept-car I.D. au Mondial de Paris, premier modèle 100% électrique de la marque aux allures de Golf, la firme allemande a récidivé à Détroit en dévoilant l’I.D. Buzz, un Combi remis au goût du jour à la sauce zéro émission. Mais sur le marché de série, le monospace sera devancé par un SUV.

Klaus Bischoff, directeur de la section « Design » de la marque, a confirmé à demi-mot la nouvelle à Automotive News Europe. « Le SUV va arriver, comme cela a été décidé », a-t-il confié. Le modèle sera préfiguré par un concept-car, certainement lors du prochain Salon de Shanghai (du 20 au 27 avril 2017).

A l’unanimité

Alors, pourquoi Volkswagen fait dans le désordre ? Tout simplement parce que l’I.D. Buzz doit encore tester sa popularité auprès du public et de potentiels acheteurs. Surtout que le constructeur de Wolfsburg a déjà tenté de le relancer à plusieurs reprises. Alors que le SUV, lui, a d’ores et déjà été approuvé en interne. Si le dirigeant allemand n’a pas donné plus d’informations, notamment sur son gabarit (Compact ? Familial ?), il ne devrait pas voir le jour avant 2020.