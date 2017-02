Dodge Durango SRT 2017 : Puissance toute pour le grand SUV

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

La course à la puissance ne semble pas s’arrêter de sitôt, Dodge insufflant un vent sportif sur son grand SUV Durango...





Plus puissant qu’une Corvette !

Jusqu’à présent, le Durango avait en haut de gamme le V8 5,7 litres de 360 chevaux, largement suffisant pour emmener les 2,3 tonnes du bestiau. mais comme la marque au bélier l’a déjà montré sur le duo Challenger/Charger avec leurs versions Hellcat de 707 chevaux, ce n’est jamais assez.

Le SUV de 5,11 mètres vient alors récupérer un moteur qui lui était inconnu, le 6,4 litres “392 ci HEMI” des deux cousines, dans sa configuration à 475 chevaux de puissance et 637 Nm de couple maximum. Cela lui donne l’opportunité de claquer le 0-100 km/h en 4,5 secondes et de passer le 400 mètres départ arrêté en moins de 13 secondes. Selon Dodge, ce Durango SRT serait le SUV 7 places le plus puissant et rapide du marché. Tout juste devant le frèreJeep Grand Cherokee SRT8 au même moteur, mais à "seulement" 465 chevaux, supérieur aux 466 ch d'une Chevrolet Corvette !





Et il se targue au passage de pouvoir tracter 3,9 tonnes. Les suspensions ont été revues par Bilstein, plus fermes à l’arrière afin de mieux gérer les passages en courbe. La transmission intégrale passe par une boîte automatique 8 vitesses à passage de rapports raccourcis (0,16 s) et 7 modes de conduite, dont un dédié au tractage, ou un “Valet” limitant entre autres la puissance.

Fantomesque

Extérieurement, l’inspiration vient des SRT Hellcat, avec un faciès énigmatique marqué par les prises d’air vierges de tout logo ou chrome habituel, le capot bizarre héberge trois ouïes, la caisse est rabaissée, de nouvelles jupes latérales agrémentent la silhouette.

Des roues aux pneus Pirelli P Zero aux jantes spécifiques 20 pouces “Goliath” cachent des freins Brembo (6 pistons avant, 4 à l’arrière) et un diffuseur vient s’incruster dans le bouclier arrière. L’intérieur ne respire pas le sport, mais le cuir Nappa, sièges chauffés/ventilés, planche de bord à surpiqûres, instrumentation digitale, écran central tactile 8,7 pouces logo SRT ou le système audio de 506 watts viennent enrichir la dotation. Malheureusement, pas les sièges de la Viper comme vus sur le concept Shaker...





Petit bonus pour les futurs acquéreurs, il leur sera offert une journée de conduite hautes performances sur le circuit de Bondurant, en Californie. Le prix de ce Dodge Durango SRT serait affiché à 60.000 dollars (estimation) pour les commandes ouvertes à l'automne (seulement en Amérique du Nord), la présentation en avant-première étant prévu ce jeudi 9 février au Salon de Chicago (Etats-Unis).