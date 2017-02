Le DS7 Crossback en montre encore avant le Salon de Genève

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Présentée à la fin du mois puis exposé en mars à Genève (Suisse), le futur SUV de DS Automobiles, le DS7 Crossback, s’est exposé sans camouflage sans les rues, et photographié par un membre du forum Worldscoop.

Surpris une nouvelle fois dans sur les routes franciliennes grâce à “Fabrice75” du forum Worldscoop, le futur SUV DS en montre davantage sur sa plastique.





Chrome hurlant

C’est confirmé, le premier SUV de DS Automobiles - en Europe, le DS6 WR étant présent en Chine - aura son design propre et inspiré des concept-car DS Divine et E-Tense. Si la silhouette au toit tombant de ce DS7 Crossback n’a rien d'exceptionnel - même proche d’un Infiniti QX70 - les optiques sont soignées avec l’hypnotisant thème triangulaire à l’arrière et les trois diamants à l’avant surmontant les sabres chromés. Les jantes biton noir/alu attirent également l’oeil.

► Source Worldscoop





Outre son style, ce DS7 Crossback ira reprendre la base technique commune aux Peugeot 3008 et futurs Opel Grandland X ou Citroën C4 Aircross. Il adoptera les moteurs du groupe PSA, à savoir l’essence 1,6 litre “THP” 165/200 chevaux et le diesel 2,0 litres “BlueHDi” 150/180 chevaux.

Présenté au Salon de Genève (7-19 mars) et lancé au mieux à la fin de l’été, le DS7 Crossback devrait afficher un prix de départ autour de 35.000 euros, et rivalisera avec les allemands Audi Q3, BMW X1 et Mercedes-Benz GLC.