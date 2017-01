Eagle Spyder GT : La Jaguar Type E enfin ressuscitée !

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Après les Speedster et Low Drag GT, Eagle vient d'ajouter un troisième modèle à son catalogue : la Spyder GT dont le premier modèle vient d'être livré.



Une mini-série de 6 exemplaires

On ne va pas se mentir, il faut se lever de bonne heure pour acquérir une Eagle Spyder GT. Le constructeur anglais n'a prévu de produire son nouveau bolide qu'à six exemplaires et de le vendre pour la modique somme de 834.000 livres soit environ 978.000 euros.



Mais à ce prix, vous aurez droit à une pure merveille mécanique. Sous le capot, les six heureux propriétaires ont le choix entre un moteur six cylindres 3.8 litres ou 4.2 litres comme sur les Jaguar Type E de base ou un moteur Eagle, développé en interne, de six cylindres (4.7 litres) fort de 345 chevaux. Et avec seulement 1.029 kilos, l'Eagle Spyder GT passe de 0 à 60 mph (soit 97 km/h) en un peu moins de 5 secondes. A titre de comparaison, la Jaguar Type E de 1965 avait besoin de 7,5 secondes.



Coté look, les spécialistes auront remarqué que l'Eagle a des ailes plus généreuses que la Type E originale. Enfin, n'oublions pas de saluer les employés d'Eagle. Il faut en effet 250 jours et 6.000 heures de travail pour donner naissance à la Spyder GT qui, rappelons-le, est assemblée à la main.

