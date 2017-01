Electric GT : Voici la Tesla la plus rapide du monde !

Par Estelle SANZO | Ecrit pour TF1 |

Une Tesla Model S P100D capable de réaliser le 0 à 100 en seulement 2,1 secondes... Incroyable mais vrai pour cette voiture électrique destinée à la course !

Si la Tesla Model S P100D possède une performance d'accélération à couper le souffle - l’exercice du 0 à 100 est expédié en seulement 2,7 secondes - imaginez les prouesses qu’on l’on obtient si on dope cette fusée déjà survitaminée.





Mais faisons plus qu’imaginer. A l’image de cette version, la berline américaine est passée entre les mains des organisateurs du Championnat Electric GT. Résultat, la “P100D GT” de son nom, atteint le 0 à 100 en 2,1 secondes pour réaliser une vitesse de pointe de 249 km/h, le tout, grâce à une augmentation de la puissance à 778 ch.





Une performance technique à retrouver sur circuit !

Afin de faire de la Tesla Model S une bête de course, les organisateurs ont enlevé plusieurs éléments de l’habitacle, réajusté les suspensions, renforcé les freins et ont également intégré une cage de protection pour une sécurité optimale. Cette dernière est donc plus légère que le modèle de série, d'où les performances accrues.

Ces prouesses sportives permettent à la berline de participer au Championnat Electric GT qui devrait démarrer cette année 2017. Nul doute que les pilotes - dont la liste complète reste à venir - assureront le spectacle à son volant ! Rendez-vous sur les plus grands circuits d'Europe : Zandvoort, Mugello, Barcelone, Paul Ricard, Nürburing, Estoril et Donington Park.