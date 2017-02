Essai Automoto : La Kia Rio 2017

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Le constructeur coréen espère se faire une place sur le très concurrentiel segment B, celui des Renault Clio et des Peugeot 208. Pour cela, Kia dégaine la nouvelle version de sa Rio. Alors que vaut-elle et peut-elle rivaliser avec les stars françaises ?

Jean-Pierre Gagick a pu essayer la nouvelle version de la Kia Rio. Alors citadine sud-coréenne se hisse-t-elle enfin à la hauteur de ses concurrentes françaises ? JPG nous donne sa réponse.



Un léger restylage

Niveau look pas de révolution, mais la face avant est plus dynamique et plus expressive avec au final, une silhouette plus massive. D'ailleurs, on peut avoir quelques difficultés à faire la différence entre l'ancien et le nouveau modèle.

A l'intérieur, le design est conventionnel pour ne pas dire austère avec une abondance de noir. Mais cela reste tout de même très fonctionnel avec notamment l'écran tactile de 7 pouces qui est très facile à utiliser.

D'ailleurs, l'habitacle est très volumineux. Les grands gabarits peuvent s'installer à l'arrière sans aucun problème et le volume du coffre est de 325 litres ce qui est plus que la Clio !



Un bon comportement routier

Mais cette Kia permet-elle de rouler tranquillement sur les routes et dans nos villes ? Oui ! Avec son moteur 3 cylindres essence de 100 chevaux, soit dix de plus que la Clio, la Kia s'avère être plus dynamique et agréable à conduire. Seul bémol, aucune boîte automatique n'est proposée avec ce moteur. Pour en avoir une, il faut se tourner vers le moteur quatre cylindres et se contenter de quatre rapports de vitesse.

Cependant, la Kia Rio possède un petit truc en plus qui pourrait séduire les clients français : un système de freinage autonome avec détection de piétons. Ce système, qui a fait ses preuves, est proposé pour 500 euros en option mais est disponible de série sur la version haut de gamme de la Rio.



Moins chère que les Françaises

Par ailleurs, et c'est peut-être le plus important aux yeux des acheteurs : son prix. La Kia Rio est moins chère que ses concurrentes françaises mais elle n'est pas donnée puisque son tarif est de 20.440 euros pour la version essayée dans notre reportage. Mais n'oubliez pas qu'avec Kia, vous bénéficiez d'une garantie de sept ans, soit trois années plus que chez Renault.

Au final, cette Kia Rio est une bonne citadine, agréable à conduire et possède de nombreux et bons équipements. La Rio a donc le potentiel pour rivaliser avec nos Françaises mais elle devrait pâtir d'un réseau Kia moins bien implanté en France.