Exclu Automoto : l’Audi SQ8 épaulera la RS5 au Salon de Genève 2017 !

Le Salon de Genève 2017 s’annonce d’ores et déjà comme un grand cru. Et au beau milieu des nombreuses nouveautés attendues sur les estrades suisses, Audi va créer la sensation. Selon nos informations, le constructeur allemand va bel et bien présenter deux dérivés sportifs. L’un sera tiré du nouveau Q8, dont le concept originel a été dévoilé au Salon de Détroit en janvier dernier, l’autre sera ni plus ni moins que la version hyper-musclée de la seconde génération de l’A5, le RS5.

Des indices qui le confirment

Le dernier communiqué de la marque aux quatre anneaux, chargé d’annoncer son programme pour l'évènement, confirme à demi-mot ces révélations : « Audi présentera trois premières à partir du 9 mars : un nouvel avant-goût du potentiel de la future famille Q8, et un coupé développé par Audi Sport combinant parfaitement la performance et l’esthétisme », peut-on y lire.

Le grand SUV-coupé sportif, nommé SQ8, pourrait s’équiper du moteur V8 diesel développant actuellement 435 chevaux (et 900nm de couple) au sein de son petit frère SQ7, et s’accompagner d’un compresseur électrique, comme l’avait évoqué nos confrères d’Autoexpress. La RS5, elle, pourrait céder au downsizing, et troquer le V8 4,2L de 450 chevaux contre un V6 3,0L bi-turbo capable d’envoyer une puissance d’environ 480 chevaux.