Exclu : Renault amènera le concept électrique SymbioZ, en plus du nouveau Captur à Genève

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Au Salon de Genève, vous pourrez revoir les Renault Koleos et Alaskan, déjà aperçus à Paris, le Captur restylé, et un véhicule électrique inédit.





Le SUV le plus vendu d’Europe se renouvèle, et...

Renault ne veut pas rester en retrait. Sur les estrades suisses, la marque au Losange présentera deux nouveautés. L’une est très attendue, puisqu’il s’agit de la phase 2 du Captur, SUV le plus vendu en Europe. L’autre est une « surprise », annoncée ce jeudi 23 février par le groupe via un communiqué.

Pour réaffirmer sa place de numéro un du continent sur le segment des véhicules électriques, la firme y présentera un tout nouveau modèle zéro émission, plusieurs mois seulement après avoir exposé la TreZor sur les estrades du Mondial de Paris.

Une compacte ?

Et comme il s’agit d’une surprise, Renault s’est bien évidemment abstenu d’en dire plus sur cette mystérieuse nouveauté. Mais en exclusivité, Automoto vous en donne déjà le nom : SymbioZ. Au contraire du prototype présenté Porte de Versailles en octobre dernier et de la DeZir, dévoilé 6 ans plus tôt, dont les appellations évoquaient le rêve, ce nouveau modèle pourrait être une compacte.

Pourquoi ? Tout simplement parce que son nom donne l’image d’un véhicule bien plus accessible et en harmonie avec la ville. Et comme Nissan s’apprête à lancer la nouvelle génération de la Leaf, la riposte du cousin Renault ne devrait plus tarder.