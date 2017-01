F1 2017 : A quoi ressemblera la Mercedes W08 ?

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Un fan a imaginé le look de la future monoplace de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. Reste à savoir si ce designer a visé juste !

Un fan de F1, prénommé Raz Al-Haddad et dont le pseudo est Raztaf1, s'est amusé à dessiné la monoplace 2017 de l'écurie Mercedes. Se basant sur la nouvelle règlementation et respectant la livrée grise et verte de Mercedes et de son sponsor principal, Petronas, Raz Al-Haddad a imaginé une sublime monoplace. On espère vraiment que la version officielle s'en rapprochera.









Rosberg : « La Mercedes 2017 sera révolutionnaire »

D'ailleurs, concernant, la véritable future monoplace de Mercedes, quelques infos ont déjà circulé grâce à… Nico Rosberg. Le pilote allemand, qui s'est retiré de la F1 après son sacre en 2016, a en effet travaillé sur la version 2017. Voilà ce qu'il en dit : « J'ai bien entendu déjà vu la nouvelle Mercedes. D'après mes observations, elle a une esthétique très alléchante. Je pense que Lewis et Valtteri vont prendre beaucoup de plaisir à son volant cette année. Les nouvelles F1 vont aller très vite. C'est une révolution, pas une évolution ! Les cartes vont être redistribuées et cela va être passionnant à suivre. »



Rosberg explique d'ailleurs la genèse de cette nouvelle monoplace : « Une équipe entame le développement des nouvelles voitures bien avant le début de la saison. Et pour celle de 2017, il a débuté il y a presqu'un an déjà. En novembre, à la fin de l'année, j'ai pu voir la maquette destinée à la soufflerie. Dans les détails, j'ai donc pu voir à quoi elle ressemblerait et c'est vraiment impressionnant. »



Rappelons que la monoplace 2017, baptisée W08, sera présentée officiellement le 23 février sur le circuit de Silverstone, juste à côté de l'usine Mercedes de Brackley. Les fans peuvent s'inscrire sur le compte Facebook de l'écurie afin de gagner une invitation pour assister aux premiers tours de la W08.





