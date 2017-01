F1 2017 : Daniel Ricciardo (Red Bull) se voit rivaliser avec Lewis Hamilton (Mercedes)

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Dans une interview accordée au site officiel de la Formule 1, Daniel Ricciardo s'est confié sur ses ambitions pour la saison 2017.



Ricciardo confiant pour 2017

Avant d'évoquer la future saison de F1, Daniel Ricciardo a fait le bilan de la saison 2016. Et selon le pilote australien, son championnat a été positif : « L'année 2016 était vraiment encourageante pour toute l'équipe. Nous nous sommes retrouvés à jouer des victoires, podiums et des pole positions. C'était un grand pas de plus vers là où nous voulons retourner. »



Quant à la saison 2017, qui débutera le 26 mars avec le Grand Prix d'Australie, Daniel Ricciardo est très optimiste, surtout en ce qui concerne les performances de sa monoplace : « D'après ce que j'ai entendu dire de la nouvelle voiture, je me risquerais certainement à parier sur nous. »



Ricciardo pense rivaliser avec Hamilton

Daniel Ricciardo pense même être en mesure de battre Mercedes et Lewis Hamilton : « Nous pouvons relever le défi proposé par Mercedes et Lewis Hamilton. Si nous progressons de la même manière qu'en 2016, ils n'auront pas la vie facile, je peux vous l'assurer. »



Autre motif de satisfaction pour Ricciardo, son coéquipier ! Oui, oui, Daniel Ricciardo pense qu'avec Max Verstapen, Red Bull dispose du « meilleur duo de pilotes ». Il ajoute même, en rigolant, qu'il ne sait pas quelle équipe possède le deuxième meilleur duo.



On peut supposer que Mercedes avec Hamilton/Bottas et Ferrari avec Vettel/Räikkönen ne partagent pas l'avis du pilote australien.



