F1 2017 : Le directeur sportif de Renault, Frédéric Vasseur, quitte l’écurie

Par Matthieu LAURAUX | Ecrit pour TF1 |

Mauvaise nouvelle pour Renault ? A l’aube de sa seconde saison de retour en F1, l’écurie perd l’un de ses piliers…





Départ surprise

C’est avec étonnement que la nouvelle nous est parvenue. Frédéric Vasseur, directeur sportif de l’écurie Renault Sport F1, quitte ses fonctions “avec effet immédiat” ce mercredi 11 janvier, ayant consenti “un accord mutuel” avec l’entreprise.

Seule déclaration officielle de Renault, “les deux parties restent engagées à maintenir une la bonne relation de travail qu’ils ont bâti en espérant qu’elle prenne une nouvelle forme dans un possible futur.” Aucun remplaçant de F. Vasseur n’a été évoqué, et Renault F1 restera présidée par Jérôme Stoll et le manager sportif Cyril Abiteboul.

On lira au passage l'erreur 404 du site Renault Sport, avec un message qui pourrait se lier à l'annonce du jour...





Malgré la perte d’un de ses piliers, Renault Sport F1 pourra compter sur son nouveau pilote numéro 1, Nico Hülkenberg. L’Allemand sera épaulé du Britannique Jolyon Palmer, reconduit pour cette saison 2017 de Formule 1, qui débutera le weekend du 27-29 mars prochain au Grand Prix d’Australie. La monoplace R.S.17 sera révélée le 21 février pour les essais de Barcelone.