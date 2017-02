F1 2017 : Ferrari dévoile sa nouvelle monoplace, la SF70-H

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Un temps, l’acronyme JB17 avait été évoqué pour nommer la monoplace de F1 de la Scuderia Ferrari pour 2017.





Pas de titre depuis 2008

La firme au Cheval Cabré a officiellement été créée en 1947. Alors, forcément, pour disputer la saison 2017 du Championnat du monde de Formule 1, l’une de ses vitrines historiques, elle ne pouvait baptiser sa monoplace autrement que SF70-H. Surtout qu’elle permet de casser la série actuelle, où les chiffres suivaient les années.





Cette nouvelle monture, programmée pour Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen, doit surtout permettre à l’équipe dirigée par Maurizio Arrivabene de retrouver le succès. Car la Scuderia n’a pas obtenu la moindre victoire la saison dernière, et n’a plus empoché de titre depuis 2008 en tant que Constructeur.

Des différences avec Mercedes

Pour cette nouvelle livrée, Maranello a choisi de la recouvrir presque intégralement de rouge. Le blanc, qui entourait le pilote en 2016, a simplement été conservé sur les ailerons, et notamment l’imposant artifice type « Shark Fin » monté par la Scuderia, à l’instar de Sauber, Renault et Force India, et au contraire de Williams et Mercedes.





A première vue, et en comparaison avec ses concurrentes, la forme des conducteurs de flux d’air latéraux sont une vraie différence, tout comme les ailerons supplémentaires en « T » placés sur l’arrière de l’aileron de requin. Malgré un museau toujours très peu esthétique, la SF70-H ne manque pas de gueule. Il ne reste plus qu’à relever la tête.