F1 2017 : La Force India d’Esteban Ocon sera… rose !

Par Matthieu LAURAUX

Beaucoup plus surprenant que le passage de McLaren à sa couleur historique orange, la saison 2017 de Formule 1 vera la nouvelle livrée originale rose de Force India révélée ce mardi 14 mars.

Que de changements en 2017 en Formule 1 ? Dernière décision choc émise ce mardi 14 mars, l’écurie Force India passe à une monoplace VJM10 rose !

Pourquoi ce rose ?

Cette originale livrée tient à la signature d’un nouveau partenariat entre l’équipe indienne et l’entreprise BWT (Best Water Technology), le n°1 européen du traitement de l’eau : “La VJM10 courra en rose, magenta et argent afin de marquer le début d’une nouvelle relation à long terme avec la société basée en Autriche”, affirme Sahara Force India dans son communiqué.





Après avoir réalisé les essais de pré-saison de Barcelone dans sa traditionnelle livrée noire, grise et orange, la monoplace indienne aux nouvelles couleurs “débutera dès le Grand Prix d’Australie à Melbourne”, qui aura lieu le weekend du 24 au 26 mars prochains. En 2015, BWT avait déjà sponsorisé une équipe Mercedes-AMG de DTM - championnat allemand de voiture de tourisme - avec une couleur similaire :

Pour rappel, le nouveau titulaire, le Français Esteban Ocon en provenance de feu Manor Racing, épaulera le Mexicain Sergio Pérez au volant des monoplaces Force India. Objectif, faire aussi bien voire mieux que la 4ème place constructeurs acquise en 2016.