F1 2017 : Force India révèle sa monoplace VJM10

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

La vague de présentations des écuries de Formule 1 a fait escale à Silverstone, ce mercredi, où Force India a révélé sa nouvelle monoplace.





Ocon sous ses nouvelles couleurs

Elle s’est fait une place de choix dans le calendrier des présentations. 24 heures après Renault, 24 heures avant Mercedes, la VJM10, monoplace de l’écurie de Vijay Mallya, s’est révélé aux yeux de la presse. Sans surprise, sa livrée globale n’a pas adopté de véritables changements. Le gris, couleur dominante, accompagne encore les teintes de noir et d’orange.





La vraie nouveauté concerne bien évidemment sa paire de pilotes, puisque le Français Esteban Ocon a remplacé Nico Hülkenberg, parti chez Renault, et épaulera Sergio Pérez. Techniquement, Force India a aussi opté pour un imposant aileron de requin, et marqué significativement la cassure précédent le nez de la monoplace. La fourniture de moteurs sera encore proposée par Mercedes, comme depuis 2009.

Force India peut-elle faire mieux ?

Lors de la présentation, le boss de l’écurie a mis en avant les fantastiques performances réussies l’an passé, où Force India a décroché la quatrième place du Championnat Constructeurs, derrière les intouchables Mercedes, Red Bull et Ferrari.





« Si nous ne rêvions pas assez grand, nous n’aurions pas terminé à la quatrième place du championnat du monde l’année dernière. Être avec Mercedes, Red Bull et Ferrari est un immense accomplissement, et nous allons toujours rêver plus grand. Nous n’aurons jamais de discussions avec des pilotes qui ne pourraient pas intégrer le top 3, cela va sans aucun doute être notre objectif », a-t-il confié. Reste à savoir si sa nouvelle F1 sera à la hauteur de ses objectifs.