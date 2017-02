F1 2017 : Haas dévoile sa monoplace VF17

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Haas a dévoilé ce dimanche, sur son compte Twitter, la deuxième monoplace de son histoire. Baptisée VF-17, elle sera pilotée par Romain Grosjean et le Danois Kevin Magnussen, transfuge de chez Renault. Et comme la saison dernière, l'équipe américaine sera motorisée par Ferrari.



[VIDEO : Le premier jour de Kevin Magnussen chez Haas]



A l'image de ses rivales

Avec l'adoption du nouveau règlement technique, Haas a fait comme ses adversaires en optant pour un aileron requin.

Par rapport à la saison dernière, sa livrée est légèrement différente : le gris est plus foncé mais on retrouve toujours du noir et du rouge.





Un look plus agressif

"On essaie toujours de faire une voiture plus rapide, habituellement une voiture plus légère. Maintenant, nous pouvons mettre davantage de lest et obtenir une meilleure répartition du poids. L'aérodynamique est complètement nouvelle, tout comme les pneus, donc il va falloir de l'adaptabilité", a déclaré Günther Steiner, le directeur de l'écurie

"Esthétiquement, la voiture est plus agressive. Elle est plus légère et plus efficace aérodynamiquement. Tout ce que nous avons appris de notre première voiture a été appliqué à la nouvelle", a ajouté Steiner.



[ARCHIVE : La présentation de l'écurie Haas en 2016]