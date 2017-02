F1 2017 : La MCL32, monoplace McLaren, est bien vêtue d’orange !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

C’était un secret de polichinelle, c’est désormais officiel : la McLaren MCL32, monoplace de l’écurie britannique pour la saison 2017 du Championnat du monde de F1, change complètement de look.





Hommage à 68

Pour McLaren, c’est l’heure du retour aux sources. Ce vendredi 24 février, dans sa base de Woking, l’écurie britannique a dévoilé la monture réservée à Fernando Alonso et Stoffel Vandoorne. Et, comme on s’en doutait depuis des mois, tant l’équipe aujourd’hui dirigée par Zak Brown n’avait cessé de distiller des indices, cette nouvelle monoplace est désormais vêtue majoritairement d’orange et de noir, en référence à la toute première victoire de l’écurie en F1.





En 1968, Bruce McLaren avait remporté le Grand Prix de Belgique au volant d’un bolide de cette même couleur.

« Attendons de voir »

Ce renouveau doit aussi incarner le début d’un cycle, et ainsi effacer les résultats catastrophiques obtenus ces dernières saisons, notamment depuis que Honda fournit les moteurs (2015). Cette nouvelle livrée devrait satisfaire ses plus vieux fans. Alonso, lui, est déjà conquis : « C'est probablement la voiture la plus belle que j'aie pilotée lors des 16 dernières années », a-t-il lâché lors de la conférence de présentation, tout en précisant : « Je pense qu'elles deviennent sexy quand elles sont rapides… Alors attendons de voir ! »