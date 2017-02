F1 2017 : La Mercedes W08 EQ Power+ se montre !

Par Julien PEREIRA | Ecrit pour TF1 |

Mercedes a dévoilé, dans une vidéo à 360° diffusée sur internet, la nouvelle monture de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pour la saison 2017.





Léger couac ?

Pour Mercedes, tout ne s’est pas passé comme prévu. Alors que la marque à l’Etoile avait fixé le rendez-vous à 13h10 pour dévoiler sa monoplace, la W08 EQ Power+ s’est finalement dévoilée bien plus tôt. Plusieurs journalistes, présents à Silverstone, ont profité de quelques tours effectués par Lewis Hamilton pour un tournage publicitaire pour prendre quelques clichés de la bête et les diffuser, dès le milieu de matinée, sur les réseaux sociaux. Le tout a poussé l’écurie à faire pareil, quelques minutes plus tard.

Plus de bleu

Outre les modifications techniques déjà aperçues sur les monoplaces dévoilées ces derniers jours (Force India, Renault, Sauber, Williams…) conférant un supplément d’agressivité à la Flèche d’Argent, la W08 n’a, dans son aspect global, rien démontré de révolutionnaire.





La livrée évolue peu, l’argent restant la couleur dominante, le bleu gagnant prenant d’importance sur les flancs pour valoriser l’hybridation du moteur.

Toujours n°1 ?

Sans surprise, le museau de la monoplace reste bien plus esthétique que celui de la VJM10, par exemple. Reste désormais à savoir si les ingénieurs de l’écurie allemande, qui seront bientôt guidés par James Allison, le nouveau directeur technique, ont su trouver les failles du règlement pour prolonger la domination démontrée ces trois dernières années.